Ціна на газ в Європі сягнула історичного максимуму
Ціна на газ в Європі 27 липня сягнула історичного максимуму - 40 євро/мВт-год
Про це у Facebook написав гнеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.
За словами Макогона, 27 липня на європейському хабі TTF ціна на газ з поставкою у наступному місяці перетнула межу у 40 євро/мВт-год.
"Це історичний максимум. І це в 10 разів більше, ніж у травні минулого року", - написав він.
Раніше Макогон пояснював, що на здорожчання газу впливає кілька факторів. Один з них - холодна зима в Європі, через яку підземні сховища на початку літа були майже порожні. Крім того, активно почався сезон охолодження в Азії, де газ використовують як паливо для виробництва електроенергії, зокрема для роботи кондиціонерів.
Також Макогон не виключив політичну складову.
Так, "Газпром", за його словами, не нарощує поставки газу в Європу, хоча Україна пропонує додаткові потужності на транспортування обсягом 60 млн куб.м на добу, або близько 2 млрд куб. м на місяць.
"Але "Газпром" не замовляє ці потужності. З моєї точки зору, створює такий штучний дефіцит”, - зазначив він.
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