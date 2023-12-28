Ціна на нафту стабілізується: у Червоному морі зменшуються перебої з поставками
Ціни на нафту стабілізувалися після різкого падіння на попередній сесії, оскільки зменшилися побоювання щодо перебоїв з постачанням Червоним морем
Про це пише Reuters.
Зазначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 10 центів, або на 0,1%, до 79,75 дол за барель до 04:24 за Гринвічем. Натомість ф'ючерси на американську нафту WTI торгувалися на 5 центів нижче до 74,06 доларів за барель.
Ціни впали майже на 2%, оскільки великі судноплавні компанії почали повертатися до Червоного моря.
"Занепокоєння щодо судноплавства в Червоному морі зменшилося, але триваючі занепокоєння щодо напруженості на Близькому Сході, особливо щодо участі Ірану в регіоні, ускладнюють подальші продажі", - сказав президент NS Trading, підрозділу Nissan Securities, Хіроюкі Кікукава.
- Аналітики попереджали, що напади на комерційні судна в Червоному морі можуть призвести до зростання цін на нафту та інші товари.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.7 Купівля 37.7Продаж 38.3
- EUR Купівля 41.54Продаж 42.58
- Актуальне
- Важливе