Ціна на нафту стабілізується: у Червоному морі зменшуються перебої з поставками

Про це пише Reuters.

Зазначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 10 центів, або на 0,1%, до 79,75 дол за барель до 04:24 за Гринвічем. Натомість ф'ючерси на американську нафту WTI торгувалися на 5 центів нижче до 74,06 доларів за барель.

Ціни впали майже на 2%, оскільки великі судноплавні компанії почали повертатися до Червоного моря.

"Занепокоєння щодо судноплавства в Червоному морі зменшилося, але триваючі занепокоєння щодо напруженості на Близькому Сході, особливо щодо участі Ірану в регіоні, ускладнюють подальші продажі", - сказав президент NS Trading, підрозділу Nissan Securities, Хіроюкі Кікукава.