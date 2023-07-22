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Головна Війна з Росією Ціна п'яти пострілів Patriot: для фронту потрібно 100 тис. FPV-дронів на місяць, - співзасновник благодійного фонду
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Ціна п'яти пострілів Patriot: для фронту потрібно 100 тис. FPV-дронів на місяць, - співзасновник благодійного фонду

22 липня, 2023 субота
15:30
Війна з Росією Mavic 3, Морська піхота, ЗСУ, українські військові

Для фронту потрібно 100 тис. FPV-дронів на місяць, це десь $30 млн - зараз у нас дуже велика криза щодо цих дронів. Така сума є малою у контексті війни

Про це в ефірі Еспресо заявив співзасновник благодійного фонду "Хвиля91" Олександр Яковенко.

"За моїми підрахунками, для фронту потрібно десь 100 тисяч FPV-дронів на місяць. Це приблизно $30 млн щомісяця треба витрачати на таку систему знищення ворога. Це дуже маленькі гроші в контексті війни. $30 млн - це п'ять пострілів з ППО Patriot", - сказав він.

За словами Яковенка, це більш ніж можливо зробити волонтерськими грошима, суспільством, але у будь-якому випадку в майбутньому до цього має приєднатися держава.

"Вона це робить, держава починає закупляти FPV-дрони у виробників і це дуже правильний шлях. Це треба робити якомога швидше - зараз у нас дуже велика криза щодо цих дронів на фронті. У ворога їх більше і ми повинні з цим працювати. Дрон за $300-350 не може бути дефіцитом, їх має бути багато. Знищує він техніку, яка коштує сотні тисяч та мільйони. Звісно, з десяти дронів влучає максимум два. Статистика влучань - десь 20%. Коли 10 дронів коштують $4 тис., а ти знищуєш техніку за півмільйона - є розуміння, що це дуже-дуже ефективно", - підсумував волонтер.

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