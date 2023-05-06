Про це пише Financial Times.

"У п'ятницю Європейський бенчмарк TTF досяг мінімуму в 35,2 євро за мегават-годину - рівня, який останній раз спостерігався в липні 2021 року, коли Росія вперше почала перекривати поставки енергоносіїв до Європи напередодні свого вторгнення в Україну", - ідеться у повідомленні.

Сьогоднішня ціна майже в 10 разів нижче пікових значень, що фіксувалися минулого літа, коли Росія різко скоротила поставки газу в ЄС, через що бенчмарк TTF торгувався на рівні 340 євро за мегаватгодину.

Зниження цін на газ видання пояснило:

успішним завершенням зимового сезону (сховища заповнені на 60%);

постачанням газу з альтернативних джерел (не з РФ);

нарощуванням сектора відновлюваної енергетики.

Однак нинішні ціни на газ все ще досить високі в порівнянні з докризовим 2019 роком, коли TTF в середньому становив менше 15 євро.