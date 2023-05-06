Ціни на газ у ЄС впали до найнижчого рівня за майже 2 роки
Ціна на газ в Європі знизилася до найнижчого рівня з липня 2021 року, коли Росія спровокувала енергетичну кризу на континенті
Про це пише Financial Times.
"У п'ятницю Європейський бенчмарк TTF досяг мінімуму в 35,2 євро за мегават-годину - рівня, який останній раз спостерігався в липні 2021 року, коли Росія вперше почала перекривати поставки енергоносіїв до Європи напередодні свого вторгнення в Україну", - ідеться у повідомленні.
Сьогоднішня ціна майже в 10 разів нижче пікових значень, що фіксувалися минулого літа, коли Росія різко скоротила поставки газу в ЄС, через що бенчмарк TTF торгувався на рівні 340 євро за мегаватгодину.
Зниження цін на газ видання пояснило:
- успішним завершенням зимового сезону (сховища заповнені на 60%);
- постачанням газу з альтернативних джерел (не з РФ);
- нарощуванням сектора відновлюваної енергетики.
Однак нинішні ціни на газ все ще досить високі в порівнянні з докризовим 2019 роком, коли TTF в середньому становив менше 15 євро.
- У 2022 році внутрішній попит на природний газ в ЄС значно знизився – постачання з РФ впали на понад 8%, а основним продавцем стала Норвегія.
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