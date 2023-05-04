У ЄС минулоріч скоротили споживання газу на 13%, а з осені – майже на 18%
У 2022 році внутрішній попит на природний газ в ЄС значно знизився – постачання з РФ впали на понад 8%, а основним продавцем стала Норвегія
Про це свідчать дані Євростату.
Причиною скорочення попиту у минулому році стали запропоновані Єврокомісією скоординовані заходи, які були спрямовані на припинення залежності ЄС від російського газу.
Це третій найнижчий показник, зареєстрований з 2008 року, після 2012 і 2014 років.
У період з серпня 2022 року по березень 2023 року споживання природного газу в ЄС скоротилося на 17,7% порівняно із середнім споживанням газу за ті ж місяці (серпень-березень) у 2017-2022 роках.
У 2022 році всі найбільші споживачі природного газу суттєво скоротили свій попит, зокрема, Німеччина – 3,07 млн тераджоулів (-15,4% порівняно з 2021 роком), Італія 2,61 млн тераджоулів (-9,9%) та Франція – 1,54 млн тераджоулів (-9,6%).
Попит знизився в більшості з країн ЄС, за винятком Ірландії та Мальти, де він дещо зріс – на 2,1% та 1,4% відповідно.
Імпорт газу до ЄС також зменшився на 6,6% з 24,67 млн тераджоулів у 2021 році до 23,05 млн тераджоулів у 2022 році. У 2022 році основним імпортером газу до ЄС була Норвегія.
Надходження газу з Росії впали на 8,3% у порівнянні із 2021 роком.
- Нагадаємо, Рада Євросоюзу 5 серпня 2022 року ухвалила постанову про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15%.
- А 28 березня країни ЄС домовилися продовжити ще на рік добровільне скорочення споживання газу на 15%
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