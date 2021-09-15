Ціни на газ у Європи досягли майже $950 за тисячу кубометрів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі лондонській біржі ICE.

За даними Gas Infrastructure Europe, запаси газу у ЄС на кінець серпня перебували на мінімальному рівні за декілька років.

Європа не може розраховувати на видобуток газу, оскільки низка відключень переривають потоки з Північного моря. Газове родовище в Нідерландах, ймовірно, зачиниться на три роки раніше плану. Це посилює зростання цін на ринку.

Російський "Газпром" створює штучний дефіцит газу на ринку через відтермінування запуску "Північного потоку-2". Транзит через Україну газовий монополіст не нарощує.



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