Ціни на газ у Європи досягли майже $950 за тисячу кубометрів
Вартість жовтневого ф'ючерсу на біржі газу ICE Futures 15 вересня оновила рекорд і досягла $945 доларів за тисячу кубометрів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі лондонській біржі ICE.
За даними Gas Infrastructure Europe, запаси газу у ЄС на кінець серпня перебували на мінімальному рівні за декілька років.
Європа не може розраховувати на видобуток газу, оскільки низка відключень переривають потоки з Північного моря. Газове родовище в Нідерландах, ймовірно, зачиниться на три роки раніше плану. Це посилює зростання цін на ринку.
Російський "Газпром" створює штучний дефіцит газу на ринку через відтермінування запуску "Північного потоку-2". Транзит через Україну газовий монополіст не нарощує.
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