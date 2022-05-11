Ціни на квартири в новобудовах на Західній Україні зросли на 7-10%
Забудовники відновили продажі у 90-92% житлових комплексах у Закарпатській, Івано-Франківській, Черкаській, Львівській областях, при цьому ціни на квадратні метри зросли на 7-10%
Про це з посиланням на дослідження ЛУН пише Економічна правда.
Загалом по Україні близько 40% усіх житлових комплексів відкрили продажі, найбільший відсоток на Західній Україні. Так, у Закарпатській, Івано-Франківській, Черкаській областях, там їх відновили понад 92% ЖК. У Львівській області – 90%, свідчить дослідження.
Середня ціна за квадратний метр в новобудові у цих регіонах збільшилась на 7-10% порівняно з показником на 23 лютого, вказує ЛУН.
У Чернівцях продають квартири у 76% житлових комплексів, при чому ціни зросли на 7%.
За даними дослідження, столиці та Київській області продають квартири у 14% ЖК, в Одесі – у 56%. При цьому середня вартість "квадрату" тут залишилася на рівні 23 лютого.
У Запоріжжі квартири продають тільки у 2% ЖК, дослідив ЛУН.
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