Про це з посиланням на дослідження ЛУН пише Економічна правда.

Загалом по Україні близько 40% усіх житлових комплексів відкрили продажі, найбільший відсоток на Західній Україні. Так, у Закарпатській, Івано-Франківській, Черкаській областях, там їх відновили понад 92% ЖК. У Львівській області – 90%, свідчить дослідження.

Середня ціна за квадратний метр в новобудові у цих регіонах збільшилась на 7-10% порівняно з показником на 23 лютого, вказує ЛУН.

У Чернівцях продають квартири у 76% житлових комплексів, при чому ціни зросли на 7%.

За даними дослідження, столиці та Київській області продають квартири у 14% ЖК, в Одесі – у 56%. При цьому середня вартість "квадрату" тут залишилася на рівні 23 лютого.

У Запоріжжі квартири продають тільки у 2% ЖК, дослідив ЛУН.

Нагадаємо, за кілька днів українці подали понад 25 тис. заявок на компенсацію за зруйновану нерухомість під час війни.

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