Ціни на продовольчі товари в Україні будуть тільки зростати, - Крамаренко

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Я думаю, що здорожчання цін на товари в Україні буде продовжуватись. Хоча, я сподіваюсь трішки меншими темпами, ніж за попередні декілька місяців. Справа в тому, що десь з середини осені до сьогодні маємо такий собі "ідеальний шторм". Тобто, декілька чинників, які одночасно зпрацювали на підвищення цін. По-перше, за минулий рік на всьому світовому ринку зросли ціни на продовольчі товари. По-друге, в порівнянні з початком осені минулого року, в нас дуже девальвувала гривня, що також впливає на ціни”, - пояснив Крамаренко.



Він також зауважив, що чи не найголовнішою причиною зростання цін на продовольчі товари є подорожчання нафтопродуктів. За його словами, підвищення цін на газ, який в основному використовують підприємства харчової промисловості, стали причиною зростання цін.



"Причинами зростання цін на продовольчі товари є багато чинників. І всі вони вплинули на зростання цін одночасно. Це і зростання цін на нафтопродукти, і здешевлення гривні. Україні, щоб стабілізувати ціни на продовольчі товари потрібно дивитись на досвід інших країн. Наприклад, Польща в два етапи знижувала оподаткування певних груп товарів, в тому числі і нафтопродуктів. Це такий собі тимчасовий захід, але він дуже слушний в сьогоднішній ситуації", - додав Крамаренко.



Також Крамаренко висловив припущення, що курс гривні до американського долара буде коливатись від 27,5 грн до 28,5 грн. На його думку такий курс зберігатиметься, якщо не буде ніяких активних військових дій на території України.

Нагадаємо, роздрібні ціни на бензин і дизпаливо в Україні 7 лютого 2022 року порівняно з попереднім торговим днем 4 лютого знову підвищилися, вартість автогазу не змінилася.

13 січня Кабінет міністрів України запровадив державне регулювання на харчі.