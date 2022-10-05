Цивілізований світ знає, що Запорізька АЕС продовжить працювати в Україні, - Енергоатом про спроби РФ підпорядкувати станцію
Енергоатом відповів на спроби РФ підпорядкувати Запорізьку атомну електростанцію - Україна та цивілізований світ знають, що попри все керівництво залишається наше
Про це інформує в телеграмі Енергоатом.
"Нікчемні рішення Росатома щодо створення товариства "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" з юридичною адресою в Москві є агонією уявного божевільного світу країни-агресора, в якому тепер дійшли до створення псевдопідприємств з назвами українських компаній", - коментують в Енергоатомі.
У відомстві наголошують, що рашисти також намагаються перетягти українських атомників, які понад 7 місяців працюють в російській окупації та забезпечують ядерну й радіаційну безпеку України та Європи.
"Україна і весь цивілізований світ знають, що Запорізька АЕС продовжить працювати в Україні, згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в Енергоатомі", - додають у повідомленні.
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- Російські окупанти вдень 30 вересня викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, його місцеперебування невідоме.
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