Цивільні отримали контузії внаслідок російського обстрілу Сумщини
У четвер, 18 травня, російські терористи 10 разів обстріляли Сумську область
Про це повідомляє Сумська ОВА.
РФ обстріляла населені пункти Юнаківської, Білопільської, Новослобідської, Миропільської, Есманської та Краснопільської громад.
Російські терористи використали міномети та артилерію. За добу зафіксовано 62 вибухи.
В Есманській громаді обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, трактор, польовий обприскувач. 2 цивільні людини отримали контузії.
Також пошкоджено житловий будинок в селі Миропілля.
- У ніч з 18 на 19 травня російські терористи обстріляли територію України. Вибухи прогриміли у Кривому Розі, на Київщині працює ППО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.13
Купівля 37.13Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 40.25Продаж 41.07
- Актуальне
- Важливе