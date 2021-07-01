СБУ викрила канал контрабанди фігуранта списку РНБО Дідуха: злочинці намагались ввезти брендовий одяг і косметику на 16 млн грн
ТСК Ради з розслідування справи вагнерівців збереться 6 липня, - Безугла
Перше засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з розслідування дій вищих посадових осіб проти суверенітету України відбудеться 6 липня
Про це повідомила глава ТСК Мар'яна Безугла з фракції "Слуга народу".
"Засідання ТСК з розслідування дій високопосадовців проти суверенітету України о 14:00, вівторок", - написала Безугла.
За її словами, буде організована пряма трансляція засідання ТСК.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+22
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе
2021, п'ятниця
2 липня
16:22
Активісти закликали Atlas Weekend не запрошувати на фестиваль російських артистів, які їздять до Лукашенка
15:23
Наступний важливий етап - законопроєкт про особливий статус кримськотатарського народу, - Чийгоз
14:56
Мінфін: держбюджет України за шість місяців зведено з дефіцитом 50 млрд грн, план надходжень перевиконано
13:59
Виникає думка, що нам потрібно вийти на поле - і ми вже в півфіналі, - тренер Англії про матч з Україною
13:39
"Щодня ми хочемо, щоб вона була з нами": герцоги Вільям та Гаррі відкрили статую принцеси Діани
12:43
Влада планує витратити кошти від збільшення податкового тиску на бізнес для посилення "кишенькових" правоохоронних органів, - Турчинов про "ресурсний" законопроєкт
12:05
"Неповага до громадянського суспільства": ЄС засудив запровадження Росією кримінального покарання для членів "небажаних" громадських організацій
11:35
У Києві представили англомовну версію книги ексзаручника "ДНР" Асєєва про катівню "Ізоляція" в окупованому Росією Донецьку
11:34
Хотілося, щоб всі конфлікти закінчилося, - ексфутболіст збірної України Ордець, який переїхав у Росію
11:22
Тарану і Зеленському в Раді вручили жіноче взуття через рішення взути військовослужбовиць у черевики на підборах для участі у параді
11:21
НБУ опублікував список небанківських фінустанов, які не розкрили структуру власності на вимогу регулятора