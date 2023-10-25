"Цьогоріч не лише захищатимемося, а й відповідатимемо": Зеленський про удари РФ по енергетичній інфраструктурі

Про це він написав у телеграмі.

"Готуємося до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Цьогоріч не лише захищатимемося, а й відповідатимемо. Ворог це добре знає", - йдеться в заяві.

Зеленський наголосив, що РФ прибрали з Криму Чорноморський флот, а тепер переміщують авіацію далі від українських кордонів.

Крім того, президент отримав звіти про прибуття нової техніки, боєприпасів, а також контракти й географію постачання.

Під час щоденної селекторної наради інформували про ситуацію на фронті.

"Куп'янськ, Авдіївка – важкі, в’язкі бої, але наші воїни тримають позиції. Ворог намагається нищити без розбору все, до чого може дотягнутися. Берислав, Борова. Усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо людям", - додав Зеленський.