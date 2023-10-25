"Цьогоріч не лише захищатимемося, а й відповідатимемо": Зеленський про удари РФ по енергетичній інфраструктурі
Президент України Володимир Зеленський 25 жовтня провів селекторну нараду. Серед тем були удари Росії по нашій енергетичній інфраструктурі, захист та відповідь на них
Про це він написав у телеграмі.
"Готуємося до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Цьогоріч не лише захищатимемося, а й відповідатимемо. Ворог це добре знає", - йдеться в заяві.
Зеленський наголосив, що РФ прибрали з Криму Чорноморський флот, а тепер переміщують авіацію далі від українських кордонів.
Крім того, президент отримав звіти про прибуття нової техніки, боєприпасів, а також контракти й географію постачання.
Під час щоденної селекторної наради інформували про ситуацію на фронті.
"Куп'янськ, Авдіївка – важкі, в’язкі бої, але наші воїни тримають позиції. Ворог намагається нищити без розбору все, до чого може дотягнутися. Берислав, Борова. Усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо людям", - додав Зеленський.
- Офіцер 59-ої Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що окупанти намагалися встановити прапорці на териконі біля Авдіївки, але були знищені Силами оборони.
- Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Куп'янському напрямках. Водночас ЗСУ ліквідували 800 окупантів.
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