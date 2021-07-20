Цьогоріч оренда держмайна принесла бюджету мільярд грн, - Сениченко

Про це під час презентації сайту orenda.gov.ua повідомив голова ФДМУ Дмитро Сениченко, передає Еспресо.Tv.



"З початку року, якщо оцінювати в грошовому еквіваленті, до бюджету надійшло вже 1 млрд гривень. Укладено з початку року 1985 нових договорів оренди", - сказав Сениченко.



За його словами, загальна орендна плата за новими договорами становить 16,6 млн грн на місяць. Крім того, бюджет отримує кошти за договорами оренди, які були підписані у попередні періоди.



В середньому зростання ціни оренди майна на аукціонах ФДМУ оцінює в 97% у першому півріччі цього року.



Сениченко зазначив, що раніше лише у 3,6% випадків здачі держмайна в оренду на об'єкт претендувало двоє і більше учасників. У першому півріччі цього року даний показник зріс у 7 разів.



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