Цьогоріч у Південній Кореї у справах про комерційне шпигунство затримали до 80 людей
Південнокорейська поліція від лютого затримала 77 осіб у справах, пов’язаних із комерційним шпигунством
Про це повідомляє Yonhap.
У поліції заявили, що 27 випадків затримання стосувалися корпоративного шпигунства в місцевих компаніях, вісім випадків були пов’язані з витоком технологічних секретних даних за кордон, зокрема до Китаю.
Також відомо, що торік повідомлялося лише про один випадок передачі технологічних даних за кордон.
Окрім цього, за інформацією правоохоронців, один із затриманих був громадянином Південної Кореї, який працював на китайську юридичну компанію, афілійовану з місцевою компанією. Його затримали за передачу конфіденційної ділової інформації китайській фірмі.
- 8 червня Південна Корея заявила про підтримку свого сектора чипів на тлі напруженості між Китаєм і США.
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