Про це інформує Reuters.

"Останнім часом геополітичні проблеми стали найбільшим ризиком для компаній. Компанії самі по собі не можуть розв'язувати цю проблему - це те, що країна повинна вирішити, зміцнюючи співпрацю і тісно спілкуючись з такими країнами-однодумцями, як Сполучені Штати", - сказав Юн.

Тому Південна Корея вирішила підтримку своєму сектору чипів.

Уряд планує допомогти розширити дослідження та розробки, підтримати менших гравців, посилити правовий захист технологій та створити центр для тестування.

Водночас Південна Корея намагалася уникнути втягування у конфлікт між Китаєм та США щодо напівпровідників.

Напередодні заяви резидент Юн зустрівся з близько 60 лідерами галузі, законодавцями та міністрами, аби обговорити способи збереження лідерства Південної Кореї у виробництві чипів пам'яті, сприяння розвитку системних напівпровідників та захист матеріалів, обладнання та робочої сили.

Що відомо про конфлікт Китаю та США

Конфлікт між Китаєм та США є складним і багатоаспектним. Він включає торговельні спори, змагання за глобальне лідерство у технологіях та впливи, розбіжності у поглядах на права людини та демократію, а також напруженості у регіоні Південно-Китайського моря.

8 травня Reuters написали, що Сполучені Штати Америки та Китай заявили, що прагнуть стабілізувати китайсько-американські відносини після глибокого їх заморожування.

11 травня радник з національної безпеки США Джейк Салліван провів зустріч з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором офісу Комісії у закордонних справах Ван I.

23 травня США підписали нову Угоду про співпрацю у сфері оборони з Папуа-Новою Гвінеєю на тлі зусиль Вашингтона щодо протистояння експансії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

25 травня повідомлялося, що хакерська група Volt Typhoon, спонсорована Китаєм, здійснила кібератаку на американську критичну інфраструктуру в Гуамі.

30 травня міністр оборони США Ллойд Остін хотів зустрітись з китайським колегою Лі Шанфу на щорічному безпековому форумі в Сінгапурі. Пекін відхилив прохання.

4 червня міністр оборони Китаю Лі Шанфу заявив, що конфлікт між КНР та США стане "катастрофою для світу", та наголосив, що його держава прагне до переговорів, а не конфронтації.