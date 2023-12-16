Цукерберг будує бункер на Гаваях за $100 млн у разі апокаліпсиса, - розслідування
Засновник компанії Meta Марк Цукерберг розпочав будувати одну з найдорожчих індивідуальних забудов у світі - комплекс із бункером на Гаваях за $100 млн
Про це йдеться у розслідуванні Wired.
"Біля шосе, яке петляє північно-східною стороною гавайського острова Кауаї, на тихій ділянці ранчо між туристичними центрами Капаа та Ханалей, триває величезний таємний будівельний проєкт. Стіна заввишки 6 футів блокує вид із сусідньої дороги. Охоронці стоять біля в'їзних воріт і патрулюють навколишні пляжі на квадроциклах. Пікапи заїжджають і виїжджають, возять будівельні матеріали та перевозять сотні робітників. Ніхто, хто працює над цим проєктом, не має права говорити про те, що вони будують", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що великий комплекс, вартість якого перевищує $100 млн, буде обладнаний підземним укриттям і власними джерелами живлення та енергії. Передбачається, що Цукерберг розпочав підготовку до можливих апокаліпсисів, але старається з усіх сил уникати розголосу цього факту.
Відомо, що комплекс складатиметься з понад десяти будівель, включаючи два центральні особняки, які будуть з'єднані тунелем. Цей тунель веде до підземного сховища площею 5 тисяч квадратних футів, обладнаного аварійним люком і сходами для доступу.
На території маєтку буде встановлений резервуар для води з діаметром 55 футів і висотою 18 футів. Крім того, ранчо і сільське господарство площею 1,4 тисячі акрів вже повністю готові до вирощування продуктів харчування.
"Підземний бункер міститиме житлове приміщення і механічну кімнату, а також буде оснащений "вибухостійкими" дверима з бетону. Інші виходи та входи в усіх будівлях комплексу будуть обладнані дверима із замками з клавіатурою та звукоізоляцією, а в бібліотеці будуть потаємні або "сліпі" двері", - йдеться в повідомленні.
- Засновник Threads Марк Цукерберг стверджує, що застосунок має майже 100 млн користувачів на місяць. Він планує розвивати продукт.
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