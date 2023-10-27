Цукерберг стверджує, що кількість користувачів Threads сягнула майже 100 млн на місяць
Засновник Threads Марк Цукерберг стверджує, що застосунок має майже 100 млн користувачів на місяць. Він планує розвивати продукт
Про це пише The Verge.
"Пройшло три місяці, і я дуже задоволений траєкторією", — сказав Цукерберг.
"Зараз ми підійшли до точки, коли збираємося зосередитися на подальшому розвитку спільноти. З того, що ми можемо сказати, людям це подобається", - додав він.
Бізнесмен нагадав, що створив застосунок як конкурента X (Twitter).
"Я довго думав, що має бути програма для публічних розмов на мільярд людей, яка буде трохи позитивнішою", — сказав Цукерберг.
"Я думаю, що якщо ми будемо продовжувати це ще кілька років, то, я думаю, у нас є хороші шанси досягти нашого бачення", - додав він.
Що відомо про Threads
6 липня компанія Meta запустила застосунок Threads. За перші сім годин у ньому зареєструвалися понад 10 млн користувачів.
Нині він доступний у більш ніж 100 країнах, в тому числі й в Україні, для користувачів iOS та Android.
Користувачі Threads можуть авторизуватися через свій обліковий запис Instagram і робити публікації до 500 символів, використовуючи посилання, фотографії та відео тривалістю до п'яти хвилин.
Крім того, у Threads можна налаштувати приватність власних публікацій, щоб відповідати на них могли тільки люди, за якими ви стежите, згадані профілі чи будь-який користувач. Пізніше туди також додали вкладку з репостами.
Читайте також: Війна між Цукербергом і Маском: що таке Threads і чи обійде нова соцмережа Twitter
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе