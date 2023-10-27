Цукерберг стверджує, що кількість користувачів Threads сягнула майже 100 млн на місяць

Про це пише The Verge.

"Пройшло три місяці, і я дуже задоволений траєкторією", — сказав Цукерберг.

"Зараз ми підійшли до точки, коли збираємося зосередитися на подальшому розвитку спільноти. З того, що ми можемо сказати, людям це подобається", - додав він.

Бізнесмен нагадав, що створив застосунок як конкурента X (Twitter).

"Я довго думав, що має бути програма для публічних розмов на мільярд людей, яка буде трохи позитивнішою", — сказав Цукерберг.

"Я думаю, що якщо ми будемо продовжувати це ще кілька років, то, я думаю, у нас є хороші шанси досягти нашого бачення", - додав він.

Що відомо про Threads

6 липня компанія Meta запустила застосунок Threads. За перші сім годин у ньому зареєструвалися понад 10 млн користувачів.

Нині він доступний у більш ніж 100 країнах, в тому числі й в Україні, для користувачів iOS та Android.

Користувачі Threads можуть авторизуватися через свій обліковий запис Instagram і робити публікації до 500 символів, використовуючи посилання, фотографії та відео тривалістю до п'яти хвилин.

Крім того, у Threads можна налаштувати приватність власних публікацій, щоб відповідати на них могли тільки люди, за якими ви стежите, згадані профілі чи будь-який користувач. Пізніше туди також додали вкладку з репостами.

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