Про це пише TechCrunch.

Зазначається, що за допомогою вкладки "Репости" можна буде побачити усі репости користувача. До цього у застосунок додали функцію, яка дозволяла переглядати власні вподобані пости на сторінці налаштувань.

Крім того, відтепер у стрічці відстежень пости можна переглядати у зворотному хронологічному порядку. Раніше репости інших користувачів можна було побачити лише в алгоритмічній стрічці "Для вас". Керівник Instagram Адам Моссері заявив, що таке оновлення додали на основі відгуків користувачів.

Що відомо про застосунок Threads

4 липня Марк Цукерберг анонсував запуск застосунку Threads, який стане конкурентом Twitter Ілона Маска, його рекламували уже кілька місяців.

6 липня компанія Meta все ж таки запустила свій аналог Twitter - застосунок Threads. За перші сім годин у ньому зареєструвалися понад 10 млн користувачів. Таким чином він побив рекорд чат-бота ChatGPT зі штучним інтелектом.

Застосунок зараз доступний у більш ніж 100 країнах, в тому числі й в Україні, для користувачів iOS та Android. Користувачі Threads можуть авторизуватися через свій обліковий запис Instagram і робити публікації до 500 символів, використовуючи посилання, фотографії та відео тривалістю до п'яти хвилин. Крім того, у Threads можна налаштувати приватність власних публікацій, щоб відповідати на них могли тільки люди, за якими ви стежите, згадані профілі чи будь-який користувач.

Однак 6 липня стало відомо, що Twitter добиватиметься судової заборони на використання своєї інтелектуальної власності компанією Meta, звинувачуючи у її крадіжці. У листі, який відправили Meta через кілька годин після запуску Threads, юрист Twitter Алекс Спіро звинувачує компанію у "систематичному, навмисному та незаконному присвоєнні комерційної таємниці та іншої інтелектуальної власності Twitter".

Пізніше користувачі застосунку виявили проблему: видалення акаунта автоматично видаляє instagram-сторінку користувача. Meta заявила, що працює над тим, щоб це виправити.

29 липня стало відомо, що кількість користувачів Threads зменшилась більш ніж вдвічі. Задля утримання користувачів у застосунку впроваджуватимуть нові функції, оскільки на момент запуску платформу критикували за обмежену функціональність.

Еспресо розповідало, що таке Threads і чого чекати від цієї мережі в майбутньому.