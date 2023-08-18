У застосунку Threads з'явилася вкладка з репостами
У Threads компанії Meta Марка Цукерберга вийшло оновлення: на сторінку профілю у застосунку додали спеціальну вкладку з репостами
Про це пише TechCrunch.
Зазначається, що за допомогою вкладки "Репости" можна буде побачити усі репости користувача. До цього у застосунок додали функцію, яка дозволяла переглядати власні вподобані пости на сторінці налаштувань.
Крім того, відтепер у стрічці відстежень пости можна переглядати у зворотному хронологічному порядку. Раніше репости інших користувачів можна було побачити лише в алгоритмічній стрічці "Для вас". Керівник Instagram Адам Моссері заявив, що таке оновлення додали на основі відгуків користувачів.
Що відомо про застосунок Threads
4 липня Марк Цукерберг анонсував запуск застосунку Threads, який стане конкурентом Twitter Ілона Маска, його рекламували уже кілька місяців.
6 липня компанія Meta все ж таки запустила свій аналог Twitter - застосунок Threads. За перші сім годин у ньому зареєструвалися понад 10 млн користувачів. Таким чином він побив рекорд чат-бота ChatGPT зі штучним інтелектом.
Застосунок зараз доступний у більш ніж 100 країнах, в тому числі й в Україні, для користувачів iOS та Android. Користувачі Threads можуть авторизуватися через свій обліковий запис Instagram і робити публікації до 500 символів, використовуючи посилання, фотографії та відео тривалістю до п'яти хвилин. Крім того, у Threads можна налаштувати приватність власних публікацій, щоб відповідати на них могли тільки люди, за якими ви стежите, згадані профілі чи будь-який користувач.
Однак 6 липня стало відомо, що Twitter добиватиметься судової заборони на використання своєї інтелектуальної власності компанією Meta, звинувачуючи у її крадіжці. У листі, який відправили Meta через кілька годин після запуску Threads, юрист Twitter Алекс Спіро звинувачує компанію у "систематичному, навмисному та незаконному присвоєнні комерційної таємниці та іншої інтелектуальної власності Twitter".
Пізніше користувачі застосунку виявили проблему: видалення акаунта автоматично видаляє instagram-сторінку користувача. Meta заявила, що працює над тим, щоб це виправити.
29 липня стало відомо, що кількість користувачів Threads зменшилась більш ніж вдвічі. Задля утримання користувачів у застосунку впроваджуватимуть нові функції, оскільки на момент запуску платформу критикували за обмежену функціональність.
Еспресо розповідало, що таке Threads і чого чекати від цієї мережі в майбутньому.
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