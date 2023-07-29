Про це інформує BBC.

Зазначається, що за п'ять днів після запуску кількість користувачів застосунку зросла до понад 100 мільйонів, проте зараз ця цифра зменшилась більш ніж удвічі.

"Якщо у вас зареєстровано понад 100 мільйонів користувачів, в ідеалі було б чудово, якби всі вони або хоча б половина з них залишилися з нами. Ми ще не досягли цього", - сказав Цукерберг.

Керівник Meta зазначив, що задля утримання користувачів у застосунку впроваджують нові функції, оскільки на момент запуску платформу критикували за обмежену функціональність.

У Threads вже з'явилась можливість перекладу постів на різні мови та поділ стрічки на дві категорії. Наразі компанія зосереджена на додаванні більшої кількості "гачків для утримання користувачів", щоб повернути їх назад.

Що відомо про застосунок Threads

4 липня Марк Цукерберг анонсував запуск застосунку Threads, який стане конкурентом Twitter Ілона Маска, його рекламували уже кілька місяців.

6 липня компанія Meta все ж таки запустила свій аналог Twitter - застосунок Threads. За перші сім годин у ньому зареєструвалися понад 10 млн користувачів. Таким чином він побив рекорд чат-бота ChatGPT зі штучним інтелектом.

Застосунок зараз доступний у більш ніж 100 країнах, в тому числі й в Україні, для користувачів iOS та Android. Користувачі Threads можуть авторизуватися через свій обліковий запис Instagram і робити публікації до 500 символів, використовуючи посилання, фотографії та відео тривалістю до п'яти хвилин. Крім того, у Threads можна налаштувати приватність власних публікацій, щоб відповідати на них могли тільки люди, за якими ви стежите, згадані профілі чи будь-який користувач.

Однак 6 липня стало відомо, що Twitter добиватиметься судової заборони на використання своєї інтелектуальної власності компанією Meta, звинувачуючи у її крадіжці. У листі, який відправили Meta через кілька годин після запуску Threads, юрист Twitter Алекс Спіро звинувачує компанію у "систематичному, навмисному та незаконному присвоєнні комерційної таємниці та іншої інтелектуальної власності Twitter".

Пізніше користувачі застосунку виявили проблему: видалення акаунта автоматично видаляє instagram-сторінку користувача. Meta заявила, що працює над тим, щоб це виправити.

Еспресо розповідало, що таке Threads і чого чекати від цієї мережі в майбутньому.