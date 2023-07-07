Про це пише Yahoo news.

За словами генерального директора Meta Марка Цукерберга, Threads зареєстрував 10 мільйонів активних користувачів лише за перші сім годин після запуску. Фактично, вже через дві години після запуску програми Цукерберг повідомив, що її завантажили два мільйони разів.

Таким чином, Threads побив рекорд ChatGPT від OpenAI, який набрав мільйон активних користувачів протягом п’яти днів після запуску в листопаді 2022 року.

Менше ніж 24 годин з моменту запуску в магазинах додатків Apple та Android у 100 країнах світу, додаток Threads був завантажений 30 мільйонів разів.

"Це найкращий початок, на який ми могли сподіватися!" - написав Цукерберг у Threads. А згодом додав: "Відчуття, що це початок чогось особливого".

Оскільки деякі користувачі стверджують, що Threads є копією Twitter, Цукерберг вперше за десятиліття зайшов на свій офіційний акаунт у Twitter, щоб покепкувати над скептиками, опублікувавши популярний мем про Людину-павука.

Що відомо про застосунок Threads

4 липня Марк Цукерберг анонсував запуск застосунку Threads, який стане конкурентом Twitter Ілона Маска, його рекламували уже кілька місяців.

6 липня компанія Meta все ж таки запустила свій аналог Twitter - застосунок Threads. За перші сім годин у ньому зареєструвалися понад 10 млн користувачів.

Застосунок зараз доступний у більш ніж 100 країнах, в тому числі й в Україні, для користувачів iOS та Android.

Користувачі Threads можуть авторизуватися через свій обліковий запис Instagram і робити публікації до 500 символів, використовуючи посилання, фотографії та відео тривалістю до п'яти хвилин.

Крім того, у Threads можна налаштувати приватність власних публікацій, щоб відповідати на них могли тільки люди, за якими ви стежите, згадані профілі чи будь-який користувач.

Однак 6 липня стало відомо, що Twitter добиватиметься судової заборони на використання своєї інтелектуальної власності компанією Meta, звинувачуючи у її крадіжці.

У листі, який відправили Meta через кілька годин після запуску Threads, юрист Twitter Алекс Спіро звинувачує компанію у "систематичному, навмисному та незаконному присвоєнні комерційної таємниці та іншої інтелектуальної власності Twitter".