Користувачі застосунку Threads скаржаться на проблеми з видаленням акаунтів. Подробиці
У застосунку Threads виявили проблему: видалення акаунта автоматично видаляє instagram-сторінку користувача. Meta працює над тим, щоб це виправити
Про це повідомив керівник Instagram Адам Моссері.
За його словами, від користувачів почали надходити скарги про те, що видалення акаунту у Threads призводить до видалення сторінки в Instagram.
"Threads працює на базі Instagram, тому зараз це лише один акаунт, але ми шукаємо спосіб видалити ваш акаунт Threads окремо", - зазначив Моссері.
Як альтернативу керівник Instagram запропонував зробити акаунт приватним або деактивувати його. Це дозволить повністю приховати профіль та контент у ньому і збереже instagram-сторінку.
Що відомо про застосунок Threads
4 липня Марк Цукерберг анонсував запуск застосунку Threads, який стане конкурентом Twitter Ілона Маска, його рекламували уже кілька місяців.
6 липня компанія Meta все ж таки запустила свій аналог Twitter - застосунок Threads. За перші сім годин у ньому зареєструвалися понад 10 млн користувачів. Таким чином він побив рекорд чат-бота ChatGPT зі штучним інтелектом.
Застосунок зараз доступний у більш ніж 100 країнах, в тому числі й в Україні, для користувачів iOS та Android. Користувачі Threads можуть авторизуватися через свій обліковий запис Instagram і робити публікації до 500 символів, використовуючи посилання, фотографії та відео тривалістю до п'яти хвилин. Крім того, у Threads можна налаштувати приватність власних публікацій, щоб відповідати на них могли тільки люди, за якими ви стежите, згадані профілі чи будь-який користувач.
Однак 6 липня стало відомо, що Twitter добиватиметься судової заборони на використання своєї інтелектуальної власності компанією Meta, звинувачуючи у її крадіжці. У листі, який відправили Meta через кілька годин після запуску Threads, юрист Twitter Алекс Спіро звинувачує компанію у "систематичному, навмисному та незаконному присвоєнні комерційної таємниці та іншої інтелектуальної власності Twitter".
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