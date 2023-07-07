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Головна Технології Користувачі застосунку Threads скаржаться на проблеми з видаленням акаунтів. Подробиці

Користувачі застосунку Threads скаржаться на проблеми з видаленням акаунтів. Подробиці

7 липня, 2023 п'ятниця
18:42
Технології

У застосунку Threads виявили проблему: видалення акаунта автоматично видаляє instagram-сторінку користувача. Meta працює над тим, щоб це виправити

Про це повідомив керівник Instagram Адам Моссері. 

За його словами, від користувачів почали надходити скарги про те, що видалення акаунту у Threads призводить до видалення сторінки в Instagram.

"Threads працює на базі Instagram, тому зараз це лише один акаунт, але ми шукаємо спосіб видалити ваш акаунт Threads окремо", - зазначив Моссері.

Як альтернативу керівник Instagram запропонував зробити акаунт приватним або деактивувати його. Це дозволить повністю приховати профіль та контент у ньому і збереже instagram-сторінку.

Що відомо про застосунок Threads

4 липня Марк Цукерберг анонсував запуск застосунку Threads, який стане конкурентом Twitter Ілона Маска, його рекламували уже кілька місяців.

6 липня компанія Meta все ж таки запустила свій аналог Twitter - застосунок Threads. За перші сім годин у ньому зареєструвалися понад 10 млн користувачів. Таким чином він побив рекорд чат-бота ChatGPT зі штучним інтелектом.

Застосунок зараз доступний у більш ніж 100 країнах, в тому числі й в Україні, для користувачів iOS та Android. Користувачі Threads можуть авторизуватися через свій обліковий запис Instagram і робити публікації до 500 символів, використовуючи посилання, фотографії та відео тривалістю до п'яти хвилин. Крім того, у Threads можна налаштувати приватність власних публікацій, щоб відповідати на них могли тільки люди, за якими ви стежите, згадані профілі чи будь-який користувач.

Однак 6 липня стало відомо, що Twitter добиватиметься судової заборони на використання своєї інтелектуальної власності компанією Meta, звинувачуючи у її крадіжці. У листі, який відправили Meta через кілька годин після запуску Threads, юрист Twitter Алекс Спіро звинувачує компанію у "систематичному, навмисному та незаконному присвоєнні комерційної таємниці та іншої інтелектуальної власності Twitter".

Суспільство
Світ
Марк Цукерберг
Ілон Маск
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