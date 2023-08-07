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Цукерберг запропонував дату поєдинку з Маском

7 серпня, 2023 понедiлок
07:52
Світ Ілон Маск та Марк Цукерберг

Після нещодавньої заяви глави компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска про готовність до "поєдинку в клітці", засновник та генеральний директор Meta Марк Цукерберг запропонував провести бій 26 серпня

Про це він написав у Threads.

"Я готовий сьогодні. Я запропонував 26 серпня, коли він вперше кинув виклик, але не підтвердив", - заявив підприємець.

Цукерберг додав, що майбутній потенційний бій з Ілоном Маском "не перехоплює в нього дух".

Таким чином засновник Facebook відреагував на пост власника Twitter про активну підготовку до майбутнього поєдинку.

"Підіймаю тяжкості протягом дня, готуюся до бою. Я не маю часу займатися, тому я просто привожу їх на роботу", - написав Маск.

Що відомо про війну між Цукербергом і Маском

22 червня Ілон Маск опублікував у Twitter повідомлення, що "готовий до бою у клітці" з Цукербергом. У відповідь на це, Цукерберг оприлюднив пост, у якому попросив надіслати йому адресу майбутнього бою. Напередодні бійки чоловіки також обговорили, хто яким спортом займається.

Після цього модель та дієтологиня Мей Маск, мати мільярдера та власника Twitter відреагувала на рішення сина побитися у клітці. Вона заборонила йому битися з Цукербергом.

Згодом Маск заявив, що запропонований ним бій у клітці з Цукербергом буде транслюватися в прямому етері на X.

Марк Цукерберг
Ілон Маск
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