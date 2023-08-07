Про це він написав у Threads.

"Я готовий сьогодні. Я запропонував 26 серпня, коли він вперше кинув виклик, але не підтвердив", - заявив підприємець.

Цукерберг додав, що майбутній потенційний бій з Ілоном Маском "не перехоплює в нього дух".

Таким чином засновник Facebook відреагував на пост власника Twitter про активну підготовку до майбутнього поєдинку.

"Підіймаю тяжкості протягом дня, готуюся до бою. Я не маю часу займатися, тому я просто привожу їх на роботу", - написав Маск.

Що відомо про війну між Цукербергом і Маском

22 червня Ілон Маск опублікував у Twitter повідомлення, що "готовий до бою у клітці" з Цукербергом. У відповідь на це, Цукерберг оприлюднив пост, у якому попросив надіслати йому адресу майбутнього бою. Напередодні бійки чоловіки також обговорили, хто яким спортом займається.

Після цього модель та дієтологиня Мей Маск, мати мільярдера та власника Twitter відреагувала на рішення сина побитися у клітці. Вона заборонила йому битися з Цукербергом.

Згодом Маск заявив, що запропонований ним бій у клітці з Цукербергом буде транслюватися в прямому етері на X.