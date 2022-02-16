Ця медаль для всієї нашої країни та кожного українця, - перші слова Абраменка після срібла Олімпіади-2022
Фристайліст Олександр Абраменко заявив, що здобув срібну медалі на Олімпіаді у Пекіні для всієї країни та кожного українця
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.
За словами Абраменка, змагання у Пекіні були дуже складними через напружену ситуацію з коронавірусом та холоднечу, однак йому вдалося впоратися із завданням.
"Дуже щасливий. Ця нагорода для нашої країни. Змагання в Пекіні були дуже важкими. Дуже холодно, ситуація з COVID-2019. Однак дуже радий, що виконав такий складний стрибок. Україно, дякую за підтримку! Ця медаль для всієї нашої країни та кожного українця", - сказав Абраменко.
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Також фристайліст, який ніс прапор України на церемонії відкриття констатував, що міф, за яким прапороносець команди не виграє медалей на Олімпіаді, остаточно зруйновано.
"Як ви знаєте, існує багато міфів щодо того, що це погана прикмета. Однак дивіться самі – я виборов медаль. Тож, нести прапор рідної держави – це велика честь та гордість! Й тепер можу сказати, що фартова", - підсумував Абраменко, який приніс у змаганнях з лижної акробатики Україні першу медаль на Олімпіаді-2022.
- Нагадаємо, 16 лютого Олександр Абраменко приніс збірній Україні у лижній акробатиці першу нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні.
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