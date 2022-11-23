"Ця жахлива тактика не зламає рішучості України та її партнерів": Блінкен прокоментував ракетні обстріли РФ
Жахлива тактика Росії, яка обстрілює енергетичну інфраструктуру та житлові будинки, не зможе похитнути рішучості українців і їхніх союзників
Про це держсекретар США Ентоні Блінкен написав у Twitter.
"Мільйони людей по всій Україні ховалися в укриттях, коли Росія сьогодні знову випустила ракети. Безперервні атаки на інфраструктуру спрямовані на те, щоб мирне населення України залишалося в холоді й темряві. Ця жахлива тактика не зламає рішучості України та її партнерів", – наголосив він.
- Сьогодні, 23 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури та житлові будинки. Як повідомили у Повітряних силах України, загалом Росія випустила 70 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 і "Калібр". Пуски здійснили з Чорного моря, Ростовської області та Каспійського регіону. Сили ППО збили 51 крилату ракету та 5 дронів-камікадзе
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