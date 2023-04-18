Цю війну програє той, хто перший використає останній резерв, - офіцер ЗСУ Лапін
Офіцер ЗСУ Ігор Лапін вважає, що російська армія ще не вичерпала свої резерви для війни проти України
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Війна - не спорт. Західні партнери повинні це зрозуміти. Підганяти нас не потрібно. Про те, коли почнеться контрнаступ ЗСУ знає лише Валерій Залужний. Однак, сьогодні ми не бачимо, щоб в росіян закінчились резерви. А в цій війні програє той, хто перший використає свій останній резерв. Такий висновок можна зробити, враховуючи характер та динаміку бойових дій", - вважає Лапін
Офіцер ЗСУ наголосив, що українська армія повинна ретельно підготуватись до контрнаступу
"Я вважаю, що ми поки не маємо чим і як прикрити наш контрнаступ з неба. Нам потрібна авіація для того, щоб прикривати наступ нашої бронетехніки. Ми колись сміялись з того, як росіяни прикріплювали до своїх танків так звані "мангали" зверху. Вони дійсно не захищають від ПТРК Javelin. Проте в росіян тепер є дрони-камікадзе і ми тепер також зварюємо та кріпимо на техніку "мангали". І вони дійсно рятують. Тому нам теж потрібно це робити", - додав він.
- Протягом 17 квітня ворожі війська намагалися наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а на Запорізькому та Херсонському - вели оборону. ЗСУ вдалося відбити понад 70 атак.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 183 130 військових, 3661 танк та 2353 безпілотники
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