Близько 470 солдатів, 11 бронемашин і 6 безпілотників: що втратила РФ за добу війни
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 183 130 військових, 3661 танк та 2353 безпілотники
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.23 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 183 130 (+470) осіб
- танків – 3661 (+1)
- бойових броньованих машин – 7098 (+11)
- артилерійських систем – 2810 (+6)
- РСЗВ – 538 (+0) од.
- засобів ППО – 285 (+0)
- літаків – 308 (+0)
- гелікоптерів – 293 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2353 (+6)
- крилатих ракет – 911 (+0)
- кораблів, катерів – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5676 (+4)
- спеціальної техніки – 330 (+2)
Остаточні дані уточнюються.
Протягом 17 квітня ворожі війська намагалися наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а на Запорізькому та Херсонському - вели оборону. ЗСУ вдалося відбити понад 70 атак.
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