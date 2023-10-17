"Туди їхали всі швидкі міста": заступник голови райради про вибухи на аеродромі у Бердянську
Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що цієї ночі окупанти кинули майже всі сили для ліквідації наслідків прильоту по їхньому розташуванню на аеродромі
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Якщо ми говоримо про вибухи на аеродромі в Бердянську, то це не про кількість, а про якість. Оскільки, судячи з усього, знищений особовий склад на аеродромі цієї ночі мав дуже велике значення для окупантів. Це можна зрозуміти за кількістю швидких, які помчали на місце прильоту. Цієї ночі практично всі швидкі міста поїхали до аеродрому. Теж саме стосується і пожежних машин. Місцеві мешканці повідомляли нам, що всі сили були кинуті на ліквідацію наслідків прильоту по окупантах", - розповів Дудукалов.
Заступник голови райради також додав, що окупанти посилили заходи контролю в Бердянську.
"Після прильотів по розташуванню окупаційних військ на аеродромі в Бердянську, росіяни посилили заходи контролю в місті. Вони посилюють репресивні заходи. Зокрема, розташування блокпостів, влаштовують перевірки місцевого населення. Тобто зрозуміло, що ці вибухи були для окупантів дуже болючі", - додав він.
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