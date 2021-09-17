Тупицький та Касмінін подали позов щодо скасування конкурсу до КСУ
Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов двох суддів Олександра Тупицького та Олександра Касмініна до Офісу президента та конкурсної комісії, яка відбирає кандидатів на посаду судді КСУ
Про це повідомляє пресслужба суду.
Колишній голова Конституційного Суду Олександр Тупицький та екссуддя Олександр Касмінін оскаржують в Окружному адмінсуді Києва рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад в КСУ.
Серед вимог позову — визнати протиправним та скасувати рішення конкурсної комісії від 20 серпня 2021 року, яким затвердили оголошення про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді КСУ за квотою президента.
Позивачі також оскаржують дії конкурсної комісії та Офісу президента щодо розміщення згаданого оголошення на сайті ОП та просять суд зобов’язати конкурсну комісію відкликати це оголошення.
Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження в адміністративній справі.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про конкурс для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду за квотою президента.
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