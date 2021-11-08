Тупицького судитимуть за втручання в роботу автоматизованої системи

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.



Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо колишнього Голови КСУ Олександра Тупицького, а також головного бухгалтера КСУ за фактами несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи (ст. 361 КК України).



Встановлено, що Олександр Тупицький за попередньою змовою з головним бухгалтером втрутилися в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України під час підписання електронних бухгалтерських документів. Це призвело до спотворення інформації про справжнього підписувача, порушення процесу обробки інформації та встановленого порядку її маршрутизації.



Олександр Тупицький передав головному бухгалтеру захищений електронний носій із ключем електронного підпису та пароль від нього. Після свого відсторонення у грудні 2020 року він наказав бухгалтеру використовувати ключ замість нього та від його імені, зокрема для підписання платіжних і інших документів.



Загалом було підписано понад 200 платіжних доручень, документів з платіжних зобов'язань, розподілу показників зведених кошторисів тощо.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у грудні 2020 року видав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду України.

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