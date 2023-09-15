Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Туреччина домовляється з Китаєм про будівництво третьої АЕС в країні

Туреччина домовляється з Китаєм про будівництво третьої АЕС в країні

15 вересня, 2023 п'ятниця
10:31
Світ Туреччина

Туреччина наближається до підписання угоди з Китаєм про будівництво нової атомної електростанції, що може значно допомогти Туреччині знизити імпорт нафти та газу

Про це пише Bloomberg.

За угодою, Китай має побудувати третю атомну електростанцію Туреччини. Першу на узбережжі Середземного моря будує Росія, а друга знаходиться на стадії планування на узбережжі Чорного моря. Байрактар заявив, що російський "Росатом" і південнокорейські компанії зацікавлені у будівництві другої станції, а Туреччина прагне більшої участі.

Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар ​​заявив, що після того, як китайські представники відвідали ймовірне місце будівництва станції біля кордонів з Болгарією та Грецією, переговори можуть завершитись "через кілька місяців".

Байрактар сказав ​​журналістам на пресконференції, що будь-які розбіжності не становлять серйозної перешкоди: "Тож ми зможемо заповнити прогалини та незабаром укласти угоду з Китаєм щодо ядерної енергетичної програми".

Турецька економіка є найбільшою ненафтовою економікою Близького Сходу, яка розглядає атомну енергетику як ключову дію для зниження вартості імпорту енергії. Торік країна витратила на імпорт енергії трохи менше ніж $80 млрд. Байрактар заявляє, що головною метою є збільшення потужності вироблення електроенергії від ядерної енергетики до 20 ГВт. Це майже в 4 рази більше за те, що може генерувати станція Akkuyu (яку будує "Росатом"). Але щоб це зробити, потрібна додаткова потужність 5 ГВт від малих модульних реакторів (SMR), сказав міністр.

Одним із способів розв'язання цього питання Туреччина розглядає покупку ядерного реактора у США для поступового виведення вугілля.

"Ми хотіли б створити ширшу ядерну екосистему в Туреччині. Нам потрібна атомна енергетика для успішного енергетичного переходу до 2050 року, приблизно в той час, коли Туреччина очікує, що її економіка в $1 трлн буде нейтральною від вуглецю", - сказав Байрактар.

  • 27 квітня в Туреччині відкрили електростанцію Akkuyu, яку будував російський "Росатом". Президент Росії Володимир Путін мав відвідати Туреччину для участі у відкритті атомної електростанції, але він і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган долучились до відкриття по відеозв'язку.

Економіка
Китай
Туреччина
Енергія
Читайте також:
Італія - Україна
13 вересня, 2023 середа
Відбір на Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після поразки Італії
14 вересня, 2023 четвер
WBC ухвалила рішення щодо бою Усика проти Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона
повітряна тривога
14 вересня, 2023 четвер
Росія запустила орієнтовно 6 груп "шахедів": ситуація у ніч на 14 вересня
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.6
    Купівля 37.6
    Продаж 38.36
  • EUR
    Купівля 40.31
    Продаж 41.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
15 вересня
10:29
Кім Чен Ин та Путін
Південна Корея та США заявили, що угода Путіна та Кіма порушить санкції ООН
10:17
Аналітика
Споживчі ціни
Що відбувається в економіці: ціни, врожай, енергетика
10:00
козаки
Справжня історія українського козацтва: вийшов другий ролик із серії просвітницького проєкту про міфи пропаганди РФ
10:00
OPINION
Ростислав Павленко
Як влада заощаджує на освіті, спекулюючи на учнях-біженцях
10:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 15 вересня: гривня стабілізувалася щодо долара
09:58
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський знову поїде до Байдена, "бавовна" в Криму має як стратегічне, так і символічне значення. Акценти світових ЗМІ 15 вересня
09:51
ракетний удар по Севастополю
Британська розвідка оцінила ступінь пошкодження корабля та субмарини РФ внаслідок удару ЗСУ по Севастополю
09:51
Ексклюзив
Сергій Згурець
"Звільнення Андріївки дозволяє українським військам посилити тиск на ворога": Згурець розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
09:44
Німеччина підписала Угоди Артеміди з NASA про дослідження космосу
09:44
Оновлено
Нестор Шуфрич
СБУ проводить обшуки у нардепа Шуфрича у справі про держзраду, - ЗМІ
09:42
Рівненська АЕС
Енергоатом передав Канаді першу партію урану на виробництво ядерного палива для українських АЕС
09:27
OPINION
Микола Княжицький
Чи можна перемогти "рускій мір", коли на фронті його зупиняє ЗСУ , а всередині країни він недоторканий
09:20
Оновлено
Ігор Коломойський
СБУ оголосила нову підозру Коломойському за незаконне заволодіння 5,8 млрд грн
09:19
спека
Літо-2023 стало найспекотнішим за всю історію спостережень, - NASA
09:10
Оновлено
ЗСУ війна фронт
ЗСУ звільнили Андріївку та ліквідували 470 окупантів і 13 танків, - Генштаб
09:02
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: сили ППО знищили усі 17 безпілотників
08:40
Юрій Максимов
"Дніпро-1" призначив нового головного тренера
08:31
Південна Корея
Південна Корея може запровадити санкції проти Росії після зустрічі Путіна та Кім Чен Ина
08:07
OPINION
Вадим Денисенко
Навчитися не ображатися
07:58
Shahed-136
Велика Британія, Франція та Німеччина відмовилися знімати санкції проти Ірану через "шахеди" для РФ
07:42
Оновлено
обстріл, ППО
Росія запустила ударні БПЛА: на Вінниччині та Хмельниччині пролунали вибухи
07:23
Оновлено
МЗС РФ
Росія висилає двох американських дипломатів через підозри у шпигунстві, у держдепі США відреагували
07:05
Ціни на рис, Шри-Ланка
Експерти попередили про загрозу продовольчої кризи в Азії через зростання цін на рис
06:37
Путін та Кім Чен Ин
Пентагон: КНДР стане співучасником вбивств українців, якщо постачатиме боєприпаси Росії
06:21
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
"Є багато оптимізму": Усик та Ф'юрі відновили переговори про бій за титул абсолютного чемпіона
05:38
ЗРК С-400 РФ
Удар по Євпаторії свідчить про системні проблеми російської ППО в тимчасово окупованому Криму, - ISW
05:35
Анонс
"Верес" - "Чорноморець", УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 7-го туру чемпіонату України з футболу
05:01
Мелітополь
"Неспокійний світанок": мер Федоров повідомив про вибух у Мелітополі
03:38
Олександр Петраков
УЄФА відкрив справу проти екстренера збірної України Петракова
02:59
Ілля Кива
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 вересня
02:25
Андрій Фірман
Контракт з "Ювентусом" підписав 18-річний футболіст з України
01:10
Денис Берінчик
У 2014 році не зміг приєднатися до нашої армії, але було велике бажання допомогти, - боксер Берінчик
00:44
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
Кубок України: визначився розклад матчів 1/8 фіналу
00:34
Оновлено
світ, Лівія, повінь
Масштабна повінь у Лівії: кількість загиблих перевищила 11 тисяч
00:09
Маттео Дзуппі
Посланець Папи зустрівся з представником МЗС Китаю й обговорив війну в Україні
00:08
Гантер Байден
Сину Байдена висунули нове звинувачення: йому загрожує ув'язнення на 25 років
2023, четвер
14 вересня
23:52
Румунія, безпілотник, війна з РФ
Румунія вчетверо збільшила обмежувальну зону польотів біля кордону з Україною
23:19
Рустем Умеров та Ллойд Остін
Перший "Рамштайн" з Умєровим: Пентагон повідомив про особисту участь Остіна та Міллі
23:08
Анджей Дуда
"Ми повинні захищати свій ринок": Дуда анонсував зустріч із Зеленським і розмову щодо зерна
22:58
евакуація
На Херсонщині проведуть обов'язкову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV