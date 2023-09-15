Туреччина домовляється з Китаєм про будівництво третьої АЕС в країні

Про це пише Bloomberg.

За угодою, Китай має побудувати третю атомну електростанцію Туреччини. Першу на узбережжі Середземного моря будує Росія, а друга знаходиться на стадії планування на узбережжі Чорного моря. Байрактар заявив, що російський "Росатом" і південнокорейські компанії зацікавлені у будівництві другої станції, а Туреччина прагне більшої участі.

Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар ​​заявив, що після того, як китайські представники відвідали ймовірне місце будівництва станції біля кордонів з Болгарією та Грецією, переговори можуть завершитись "через кілька місяців".

Байрактар сказав ​​журналістам на пресконференції, що будь-які розбіжності не становлять серйозної перешкоди: "Тож ми зможемо заповнити прогалини та незабаром укласти угоду з Китаєм щодо ядерної енергетичної програми".

Турецька економіка є найбільшою ненафтовою економікою Близького Сходу, яка розглядає атомну енергетику як ключову дію для зниження вартості імпорту енергії. Торік країна витратила на імпорт енергії трохи менше ніж $80 млрд. Байрактар заявляє, що головною метою є збільшення потужності вироблення електроенергії від ядерної енергетики до 20 ГВт. Це майже в 4 рази більше за те, що може генерувати станція Akkuyu (яку будує "Росатом"). Але щоб це зробити, потрібна додаткова потужність 5 ГВт від малих модульних реакторів (SMR), сказав міністр.

Одним із способів розв'язання цього питання Туреччина розглядає покупку ядерного реактора у США для поступового виведення вугілля.

"Ми хотіли б створити ширшу ядерну екосистему в Туреччині. Нам потрібна атомна енергетика для успішного енергетичного переходу до 2050 року, приблизно в той час, коли Туреччина очікує, що її економіка в $1 трлн буде нейтральною від вуглецю", - сказав Байрактар.