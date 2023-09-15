Туреччина домовляється з Китаєм про будівництво третьої АЕС в країні
Туреччина наближається до підписання угоди з Китаєм про будівництво нової атомної електростанції, що може значно допомогти Туреччині знизити імпорт нафти та газу
Про це пише Bloomberg.
За угодою, Китай має побудувати третю атомну електростанцію Туреччини. Першу на узбережжі Середземного моря будує Росія, а друга знаходиться на стадії планування на узбережжі Чорного моря. Байрактар заявив, що російський "Росатом" і південнокорейські компанії зацікавлені у будівництві другої станції, а Туреччина прагне більшої участі.
Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар заявив, що після того, як китайські представники відвідали ймовірне місце будівництва станції біля кордонів з Болгарією та Грецією, переговори можуть завершитись "через кілька місяців".
Байрактар сказав журналістам на пресконференції, що будь-які розбіжності не становлять серйозної перешкоди: "Тож ми зможемо заповнити прогалини та незабаром укласти угоду з Китаєм щодо ядерної енергетичної програми".
Турецька економіка є найбільшою ненафтовою економікою Близького Сходу, яка розглядає атомну енергетику як ключову дію для зниження вартості імпорту енергії. Торік країна витратила на імпорт енергії трохи менше ніж $80 млрд. Байрактар заявляє, що головною метою є збільшення потужності вироблення електроенергії від ядерної енергетики до 20 ГВт. Це майже в 4 рази більше за те, що може генерувати станція Akkuyu (яку будує "Росатом"). Але щоб це зробити, потрібна додаткова потужність 5 ГВт від малих модульних реакторів (SMR), сказав міністр.
Одним із способів розв'язання цього питання Туреччина розглядає покупку ядерного реактора у США для поступового виведення вугілля.
"Ми хотіли б створити ширшу ядерну екосистему в Туреччині. Нам потрібна атомна енергетика для успішного енергетичного переходу до 2050 року, приблизно в той час, коли Туреччина очікує, що її економіка в $1 трлн буде нейтральною від вуглецю", - сказав Байрактар.
- 27 квітня в Туреччині відкрили електростанцію Akkuyu, яку будував російський "Росатом". Президент Росії Володимир Путін мав відвідати Туреччину для участі у відкритті атомної електростанції, але він і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган долучились до відкриття по відеозв'язку.
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