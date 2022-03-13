Туреччина домовляється з РФ про евакуацію своїх громадян з Маріуполя

Про це повідомляє Reuters.

МЗС України 12 березня заявило, що армія РФ обстріляли мечеть султана Сулеймана, де сховалися понад 80 дорослих та дітей, у тому числі турки.

Чавушоглу сказав, що на них чекали автобуси для евакуації. Він сказав, що контакт з людьми втрачений.



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"Під час моєї телефонної розмови з паном Лавровим я попросив його надати підтримку в евакуації наших громадян із Маріуполя", - сказав Чавушоглу.

Він додав, що Туреччина надала РФ інформацію про своїх громадян на тимчасово окупованій території.

"Протягом кількох днів ми відправляємо туди наші автобуси, але через те, що у місті продовжуються зіткнення, автобуси не можуть в'їхати", - сказав він.