Окупанти РФ захопили східні околиці Маріуполя та здійснюють інженерне обладнання позицій на Чернігівщині, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Еспресо.TV.

"Триває сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти України. Зазнавши втрат на Поліському, Сіверському, Південнобузькому напрямках, зупинений на раніше досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ, відновлює боєздатність підрозділів, поповнює запаси. Не досягнувши поставлених цілей, продовжує наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

На Волинському напрямку ворог не проводив наступальних дій. Але при цьому військовим керівництвом Республіки Білорусь здійснюються заходи щодо посилення охорони кордону з Україною. Також зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у бойових діях проти України на боці Росії.

На Поліському теж напрямку не зафіксовано активних дій з боку противника. Після значних втрат російські окупанти проводять заходи з відновлення боєздатності та здійснюють перегрупування військ.

На Сіверському напрямку окупанти проводять інженерне обладнання позицій у районах Михайло-Коцюбинське, Левковичі, Жукотки, Городня (Чернігівська область).

На Слобожанському напрямку при спробі відновлення наступальних дій ворог не досяг успіху.



Однак противнику вдалося закріпитися в північній частині міста Ізюм, він не полишає спроб щодо його захоплення.

На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля окупантів зосереджені на захопленні міст Маріуполь та Сєверодонецьк. Ворог захопив східні околиці Маріуполя.

Після невдалого штурму населеного пункту Рубіжне окупанти відступили до н.п. Капитолівка.

На Волноваському напрямку ворог намагається розвинути наступ на напрямку н.п. Красна Поляна. Здійснив спробу просування в напрямку н.п. Ольгинка.

Крім того, за даними Гентабу, підрозділи окупантів, які здійснювали наступ у Донецькому операційному районі, зустріли потужний опір Збройних Сил України та втратили наступальні спроможності.



Водночас на Південнобузькому напрямку противник не полишає спроб відновлення наступальних дій з метою оточення Миколаєва.

Також з метою підтримки наступу, загарбники намагалися розгорнути підрозділи ракетних військ і артилерії та протиповітряної оборони. Успіху не мали. Противник відступив у район н.п. Милове, здійснює інженерне обладнання зайнятих позицій та підтягує резерви.

Нагадаємо, РФ кинула у бій проти України навіть новобранців та "альтернативників".

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