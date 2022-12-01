Туреччина готова в будь-який момент почати спецоперацію в Сирії, - речник Ердогана

Про це сказав речник і радник президента Туреччини Ібрагім Калин, повідомляє Hürriyet.

За твердженням видання – це буде наземна операція.

"Операції можуть проводитися різними способами. Це може бути завтра, наступного тижня або будь-коли", - зазначив Калин.

За його словами, для проведення операції на території Сирії потрібна серйозна підготовка. Погодження операції отримано від американської та російської сторони.

Також речник Ердогана підтвердив, що Туреччина продовжує працювати над створенням 30-кілометрової зони безпеки вздовж свого кордону.

"Ми кажемо: зупиніться за 30 км від кордону. Не намагайтеся проникнути в Туреччину. Коли ви це зробите, ми негайно відповімо", - наголосив Калин.

Нагадаємо, 20 листопада турецькі сили завдали близько 25 ударів по сирійських провінціях Ракка, Хасеке та Алеппо, де розташовані позиції курдів. Щонайменше 31 людина загинула.

Наступного дня курдська збройна організація YPG вдарила ракетами по півдні Туреччини. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще шестеро поранено.

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