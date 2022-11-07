Туреччина не пропустила військові кораблі РФ до Чорного моря, - моніторингова група Інституту Чорноморських стратегічних досліджень
Туреччина не дозволила двом російським військовим кораблям тихоокеанського флоту увійти до Чорного моря
Про це керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко повідомив у facebook.
За його словами, кораблі російського тихоокеанського флоту з початку лютого чекали від турецької влади дозволу перетнути Босфор, щоб увійти до Чорного моря, але Туреччина так і не дозволила їм цього зробити, тому вони повертаються до Владивостоку.
"Бачите літери Z і V на трубах? Це, як у старому анекдоті: "Не знадобилося". І все через Туреччину з її протоками. А чекали дев'ять місяців. Втомилися, ремонтуватися було ніде, екіпажі здичавіли", – написав Клименко.
Він додав, що ракетний крейсер "Варяг" та великий протичовновий корабель "Адмірал Трибуц" стояли в Середземному морі з 2 лютого і готувалися до перекидання у Чорне море, аби атакувати українську територію.
- 10 квітня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара не пропустить російські військові кораблі в Чорне море, доки триває війна РФ проти України.
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