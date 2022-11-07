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Туреччина не пропустила військові кораблі РФ до Чорного моря, - моніторингова група Інституту Чорноморських стратегічних досліджень

7 листопада, 2022 понедiлок
11:58
Світ Російський корабель тихоокеанського флоту

Туреччина не дозволила двом російським військовим кораблям тихоокеанського флоту увійти до Чорного моря

Про це керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко повідомив у facebook

За його словами, кораблі російського тихоокеанського флоту з початку лютого чекали від турецької влади дозволу перетнути Босфор, щоб увійти до Чорного моря, але Туреччина так і не дозволила їм цього зробити, тому вони повертаються до Владивостоку. 

"Бачите літери Z і V на трубах? Це, як у старому анекдоті: "Не знадобилося". І все через Туреччину з її протоками. А чекали дев'ять місяців. Втомилися, ремонтуватися було ніде, екіпажі здичавіли", – написав Клименко.

Він додав, що ракетний крейсер "Варяг" та великий протичовновий корабель "Адмірал Трибуц" стояли в Середземному морі з 2 лютого і готувалися до перекидання у Чорне море, аби атакувати українську територію.

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Росія
Туреччина
корабель
війна з Росією
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