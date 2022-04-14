Туреччина не втрачає надії посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів, - Мевлют Чавушоглу
Туреччина досі працює над організацією зустрічі президента Росії Володимира Путіна та його українського колеги Володимира Зеленського
Про це заявив у четвер турецькому телеканалу NTV міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, - інформує СNN.
"Ми знаємо, що критичні теми будуть вирішені на рівні лідерів, тож ми спробуємо об’єднати лідерів", – сказав він.
Чавушоглу сказав, що Туреччина продовжує підходити до переговорів з "обережним оптимізмом", особливо після недавніх подій про нібито військові злочини в Бучі та Ірпіні, які "негативно вплинули на процес".
З початку російського вторгнення Зеленський неодноразово закликав до переговорів з президентом Росії, але переговорів на найвищому рівні поки що не було.
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