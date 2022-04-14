Про це заявив у четвер турецькому телеканалу NTV міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, - інформує СNN.



"Ми знаємо, що критичні теми будуть вирішені на рівні лідерів, тож ми спробуємо об’єднати лідерів", – сказав він.



Чавушоглу сказав, що Туреччина продовжує підходити до переговорів з "обережним оптимізмом", особливо після недавніх подій про нібито військові злочини в Бучі та Ірпіні, які "негативно вплинули на процес".

З початку російського вторгнення Зеленський неодноразово закликав до переговорів з президентом Росії, але переговорів на найвищому рівні поки що не було.



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