"Туреччина передовсім переслідує свої політичні інтереси": міжнародний експерт Семиволос про візит Лаврова до Анкари
Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос переконаний, що як і Туреччина, так і Росія мають особистий інтерес в перемовинах
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Туреччина в першу чергу буде вирішувати свої політичні інтереси, в кращому випадку, чого вони бажають, партнерства з американцями. Окрім того, турки хочуть допомоги в протидії з Грецією, турки хочуть, щоб їх не критикували за порушення прав людини, турки хочуть багато грошей…І якщо Україна може помогти у вирішенні цих питань, то на їхню думку, ми будемо друзями. Якщо ж ні, то відповідно Туреччина шукатиме інших друзів", - сказав Семиволос.
Експерт додав, що візит Міністр МЗС Росії Сергія Лаврова до Туреччини, який відбувся напередодні, є створення ілюзії, що РФ ще має партнерів, або хоча б країни, які готові з Росією розмовляти.
“Лавров проявляє таку "активність" в зовнішній політиці, тому що РФ все більше і більше опиняється в ізоляції, зокрема в політичній ізоляції. Тож Лаврову дали конкретне завдання зробити все, щоб продемонструвати, що РФ має як мінімум союзників, або ж ті країни, які готові з ним розмовляти", - сказав він.
Семиволос зазначив, що Туреччина також бачила вигоду у перемовинах з РФ.
"Туреччина хотіла скористатись цією ситуацією та домовитись з росіянами про окупацію Північної Сирії. Це не зовсім вдалось, тож турками довелось пригальмувати", - додав експерт.
- Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що вважає реалістичним створення "зернового коридору" в Чорному морі за участі ООН, РФ, України та Туреччини
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.07
Купівля 34.07Продаж 34.95
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе