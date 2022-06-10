Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Туреччина в першу чергу буде вирішувати свої політичні інтереси, в кращому випадку, чого вони бажають, партнерства з американцями. Окрім того, турки хочуть допомоги в протидії з Грецією, турки хочуть, щоб їх не критикували за порушення прав людини, турки хочуть багато грошей…І якщо Україна може помогти у вирішенні цих питань, то на їхню думку, ми будемо друзями. Якщо ж ні, то відповідно Туреччина шукатиме інших друзів", - сказав Семиволос.



Експерт додав, що візит Міністр МЗС Росії Сергія Лаврова до Туреччини, який відбувся напередодні, є створення ілюзії, що РФ ще має партнерів, або хоча б країни, які готові з Росією розмовляти.



“Лавров проявляє таку "активність" в зовнішній політиці, тому що РФ все більше і більше опиняється в ізоляції, зокрема в політичній ізоляції. Тож Лаврову дали конкретне завдання зробити все, щоб продемонструвати, що РФ має як мінімум союзників, або ж ті країни, які готові з ним розмовляти", - сказав він.



Семиволос зазначив, що Туреччина також бачила вигоду у перемовинах з РФ.

"Туреччина хотіла скористатись цією ситуацією та домовитись з росіянами про окупацію Північної Сирії. Це не зовсім вдалось, тож турками довелось пригальмувати", - додав експерт.



Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що вважає реалістичним створення "зернового коридору" в Чорному морі за участі ООН, РФ, України та Туреччини



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