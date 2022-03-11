Туреччина переміщує своє посольство з Києва до Чернівців

Про це у п'ятницю, 11 березня, заявив речник МЗС Туреччини Танджу Білгіч, повідомляє Reuters.



Зазначається, що посольство евакуюють на тлі повідомлень про запланований російський напад на Київ.



Член НАТО Туреччина, яка має морський кордон з Росією та Україною в Чорному морі та має добрі відносини з обома державами, була однією з останніх країн, чиї дипломатичні представництва в Україні досі працюють.



Наразі Анкара працює над евакуацією своїх громадян, які застрягли в різних частинах України в результаті бойових дій.



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