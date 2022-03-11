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Туреччина переміщує своє посольство з Києва до Чернівців

11 березня, 2022 п'ятниця
17:13
Світ Туреччина

Туреччина переміщує своє посольство в Києві до Чернівців на тлі загрози нового нападу РФ на столицю

Про це у п'ятницю, 11 березня, заявив речник МЗС Туреччини Танджу Білгіч, повідомляє Reuters.

Зазначається, що посольство евакуюють на тлі повідомлень про запланований російський напад на Київ.

Член НАТО Туреччина, яка має морський кордон з Росією та Україною в Чорному морі та має добрі відносини з обома державами, була однією з останніх країн, чиї дипломатичні представництва в Україні досі працюють.

Наразі Анкара працює над евакуацією своїх громадян, які застрягли в різних частинах України в результаті бойових дій.

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Туреччина
війна з Росією
посольство Туреччини
вторгнення в Україну
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