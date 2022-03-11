Туреччина переміщує своє посольство з Києва до Чернівців
Туреччина переміщує своє посольство в Києві до Чернівців на тлі загрози нового нападу РФ на столицю
Про це у п'ятницю, 11 березня, заявив речник МЗС Туреччини Танджу Білгіч, повідомляє Reuters.
Зазначається, що посольство евакуюють на тлі повідомлень про запланований російський напад на Київ.
Член НАТО Туреччина, яка має морський кордон з Росією та Україною в Чорному морі та має добрі відносини з обома державами, була однією з останніх країн, чиї дипломатичні представництва в Україні досі працюють.
Наразі Анкара працює над евакуацією своїх громадян, які застрягли в різних частинах України в результаті бойових дій.
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