Туреччина погодилася платити за 25% газу з Росії в рублях

Про це повідомив Путін під час зустрічі на полях саміту Шанхайської організації співробітництва.

"Як ви знаєте, найближчим часом має запрацювати наша домовленість про постачання до Туреччини природного газу російського походження за оплати 25% цих постачань у російських рублях. Питання узгоджено, робота в цьому плані відбуватиметься відповідно до наших домовленостей", – сказав Путін перед журналістами.

Звертаючись до Ердогана, російський президент додав, що "ми готові суттєво наростити наші постачання до Туреччини за всіма напрямками, які становлять для вас інтерес".

10 серпня посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Туреччина потрапить під вторинні санкції, якщо будуть докази її допомоги Росії в уникненні обмежень. Посол наголосив, що за пів року торгівля між Туреччиною та Росією зросла на 46%.

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