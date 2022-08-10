Туреччина потрапить під вторинні санкції, якщо будуть докази її допомоги Росії в уникненні обмежень, - посол України Боднар
Захід та Україна не зафіксували допомогу Туреччини Росії в питанні обходу санкцій
Про це в ефірі Еспресо сказав посол України в Туреччині Василь Боднар.
"Якщо буде доведено США і ЄС, що Туреччина допомагає Росії в обході санкцій, то турецькі органи влади чи компанії потраплять під вторинні санкції. Ні наші міжнародні партнери, ні ми такої прямої допомоги Росії не зафіксували", - зазначив він.
Посол наголосив, що за півроку торгівля між Туреччиною та Росією зросла на 46%.
"Зростання іде за рахунок постачання енергоносіїв з РФ. Ніякого суттєвого зросту турецького експорту немає", - додав Боднар.
Він також пояснив момент пов'язаний з кораблями.
"За конвенцією Монтре, будь-які комерційні судна з будь-яким легальним вантажем можуть вільно проходити через турецькі протоки. Кораблі, які використовувались міноборони РФ вільно проходили через протоки. Вантаж можуть зупинити лише, коли він загрожує Туреччині або є нелегальним. Були випадки, коли за документами судна йшли пустими. Ми звертались з нотами і прикордонна служба Туреччини перевіряла ці кораблі, показували, що там немає нічого. Коли пішла реалізація контрактів Росії з Алжиром та Тунісом про постачання озброєнь, кораблі дійсно пропускали через протоки, бо в документах було прописано, що це реалізація контракту підписаного до війни. Тут немає механізму впливу ні у нас, ні в турків", - підсумував посол.
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