Туреччина призначила посла в Ізраїлі вперше після 4 років відсутності дипломатичних відносин
Турецьким послом в Ізраїлі вперше після 4 років відсутності дипломатичних відносин знову став Шакір Озкан Торунлар
Про це повідомляє Hurriyet.
"Указом Президента Шакір Озкан Торунлар призначений послом в Ізраїлі. Метін Фейзіоглу був призначений послом Туреччини в ТРПК", - йдеться в повідомленні.
Оголошено призначення послів на 2022 рік. Отримавши схвалення президента Ердогана, міністр Чавушоглу повідомив нових послів про їхні обов’язки.
Шакір Озджан Торунлар був призначений послом у Тель-Авіві. Метін Фейзіоглу був призначений послом Туреччини в Турецькій республіці Північного Кіпру.
Торунлар обіймав посаду генконсула Туреччини в Ізраїлі з 2010 до 2013 року.
"Гіджабі Кіршіґі був призначений у посольство Ірану, Мурат Карагоз - у посольство Португалії, а Таліп Кучукджан - у посольство Індонезії. Чагатай Ерджіес став послом в Афінах, Седат Онал - постійним представником ЄС, Фарук Каймакчі - постійним представником ЄС, а Зекі Левент Гюмрюкчу - постійним представником НАТО", - додають у відомстві.
Відомо, що Туреччина попросила посла Ізраїлю залишити країну через події у травні 2018 року на адміністративному кордоні сектора Газа, де від рук ізраїльських військових загинули десятки палестинців.
- 7 серпня посередництво для встановлення миру між Ізраїлем та Палестиною запропонував Єгипет. Лише за день до цього Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з сектору Гази та оголосив мобілізацію резервістів.
- 17 серпня прем'єр-міністр Яїр Лапід і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися про взаємне повернення послів і генеральних консулів.
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