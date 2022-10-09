Туреччина пропонує провести перемовини Заходу й РФ щодо України, - Milliyet

Про це повідомляє турецьке видання Milliyet.

Milliyet стверджує, що план ще не був наданий усім західним столицям, проте Вашингтон вже отримав його через приватні канали й початкові коментарі США з цього приводу нібито позитивні.

"На цей час Туреччина планує посадити за один стіл із Росією чотири найбільші країни Заходу - США, Францію, Німеччину та Англію. Цей план ще не надійшов до всіх західних столиць, але був переданий до Сполучених Штатів через важливі та приватні канали. Початкові коментарі щодо плану від впливових осіб у Вашингтоні досить позитивні. Питання лише в тому, чи можна зв’язатися з Росією для такого діалогу", - йдеться у повідомленні.

При цьому Туреччина наголошує на необхідності завершити війну без застосування ядерного потенціалу.

"Анкара поважає волю України й відкритими каналами говорить, що війна має повернутися до миру без застосування тактичної ядерної зброї", - пише видання.

1 жовтня в МЗС Туреччини повідомили, що країна не приймає анексію Росією українських територій.

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