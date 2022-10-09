Туреччина пропонує провести перемовини Заходу й РФ щодо України, - Milliyet
Туреччина планує організувати перемовини між Росією й США, Францією, Німеччиною та Великою Британією щодо України
Про це повідомляє турецьке видання Milliyet.
Milliyet стверджує, що план ще не був наданий усім західним столицям, проте Вашингтон вже отримав його через приватні канали й початкові коментарі США з цього приводу нібито позитивні.
"На цей час Туреччина планує посадити за один стіл із Росією чотири найбільші країни Заходу - США, Францію, Німеччину та Англію. Цей план ще не надійшов до всіх західних столиць, але був переданий до Сполучених Штатів через важливі та приватні канали. Початкові коментарі щодо плану від впливових осіб у Вашингтоні досить позитивні. Питання лише в тому, чи можна зв’язатися з Росією для такого діалогу", - йдеться у повідомленні.
При цьому Туреччина наголошує на необхідності завершити війну без застосування ядерного потенціалу.
"Анкара поважає волю України й відкритими каналами говорить, що війна має повернутися до миру без застосування тактичної ядерної зброї", - пише видання.
- 1 жовтня в МЗС Туреччини повідомили, що країна не приймає анексію Росією українських територій.
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