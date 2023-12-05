Туреччина у складі місії НАТО патрулюватиме небо над Румунією
Чотири турецькі винищувачі F-16 прибули до румунської авіабази Борча для участі в місії НАТО з патрулювання повітряного простору над півднем Румунії
Про це сповістили Об’єднані повітряні сили Альянсу.
Туреччина вперше бере участь у місії НАТО в Румунії і спільно з румунськими й німецькими літаками захищатиме повітряний простір Альянсу на Чорноморському узбережжі й стримуватиме потенційні загрози з повітря.
"Це розгортання є демонстрацією здатності і рішучості захищати наших людей і території. Військово-повітряні сили НАТО залишаються готовими відповісти на будь-яку загрозу з будь-якого напрямку", – прокоментував офіційний представник Альянсу Ділан Вайт.
Турецькі F-16 у межах місії НАТО діятимуть разом з німецькими винищувачами Eurofighter, які прибули до Румунії наприкінці листопада, і французькою системою ППО наземного базування MAMBA, розгорнутою на базі Капу-Мідія.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО посилив присутність у східній частині Альянсу, зокрема за рахунок збільшення кількості винищувачів і спостережних літаків, зазначають Об’єднані повітряні сили НАТО.
- У кінці листопада ЗМІ повідомили, що Туреччина, Румунія та Болгарія готують підрозділ для захисту зернового коридору з України.
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