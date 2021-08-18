Туреччина відкрита для співпраці з талібами, - Ердоган

Про це повідомляє Daily Sabah.



Туреччина цінує помірковані заяви талібів, заявив президент Реджеп Таїп Ердоган , коментуючи заяви "Талібану" щодо забезпечення прав жінок.



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"Ми відкриті для співпраці. Вони були дуже чутливими до відносин з Туреччиною, і ми сподіваємось, що їхня чутливість збережеться", - додав Ердоган.



У вівторок головний представник "Талібану" Забіхулла Моджахед заявив на прес-конференції в Кабулі, що жінкам буде дозволено працювати і вчитися і "будуть дуже активними в суспільстві, але в рамках ісламу".



Водночас, як передає Reuters, Ердоган заявив, що прагне зберегти безпеку аеропорту Кабула. Туреччина має свій контингент у країні і все ще не вивела його.



Нагадаємо, попереднє панування талібів у Афганістані у 1996-2001 роках відзначилось дуже жорстоким ставленням до жінок. В країні практикували публічне побиття каміння до смерті, відрізання носів дівчатам та інші дикунства.

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