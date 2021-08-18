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Туреччина відкрита для співпраці з талібами, - Ердоган

18 серпня, 2021 середа
22:31
Світ Реджеп Ердоган

18 серпня турецький лідер Реджеп Ердоган заявив, що цінує помірковані заяви "Талібану" про права жінок

Про це повідомляє Daily Sabah.

Туреччина цінує помірковані заяви талібів, заявив президент Реджеп Таїп Ердоган , коментуючи заяви "Талібану" щодо забезпечення прав жінок.

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"Ми відкриті для співпраці. Вони були дуже чутливими до відносин з Туреччиною, і ми сподіваємось, що їхня чутливість збережеться", - додав Ердоган.

У вівторок головний представник "Талібану" Забіхулла Моджахед заявив на прес-конференції в Кабулі, що жінкам буде дозволено працювати і вчитися і "будуть дуже активними в суспільстві, але в рамках ісламу".

Водночас, як передає Reuters, Ердоган заявив, що прагне зберегти безпеку аеропорту Кабула. Туреччина має свій контингент у країні і все ще не вивела його. 

Нагадаємо, попереднє панування талібів у Афганістані у 1996-2001 роках відзначилось дуже жорстоким ставленням до жінок. В країні практикували публічне побиття каміння до смерті, відрізання носів дівчатам та інші дикунства.

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Туреччина
Афганістан
Ердоган
Талібан
таліби
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