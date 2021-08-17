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Таліби заявили, що дозволять освіту та роботу для жінок

17 серпня, 2021 вiвторок
20:31
Світ Жінки протестують на вулицях Кабула

17 серпня таліби оголосили, що в країні поважатимуть права жінок "за законами ісламу"

Про це повідомив заявив речник "Талібану" Забігулла Муджахід на першій пресконференції, передає Associated Press.

Ісламісти пообіцяли дати можливість дівчатам та жінкам відвідувати школи та університети.

Забігулла Муджахід сказав, що приватні ЗМІ зможуть "залишитися незалежними", але наголосив, що журналісти "не повинні працювати проти національних інтересів".

Речник талібів зазначив, що група не планує помсти для тих, хто співпрацював з місіями іноземних країн або військовими.

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У коментарі для Sky News Муджахід повторно запевнив, що жінкам не заборонять навчатися.

"Так, вони зможуть отримувати освіту і вищу освіту, тобто навчатися у тому числі в університетах", - наголосив він.

За його словами, жінки зможуть працювати у школах та лікарнях. 

Також з’явилися повідомлення, що жінки-телеведучі приватного мовника Tolo повернулися в ефір.  

 

Повідомляється також про невелику демонстрацію жінок у Кабулі - вони вийшли у хіджабах і з плакатами із закликом не усувати жінок від суспільного життя. 
 



Нагадаємо, попереднє панування талібів у Афганістані у 1996-2001 роках відзначилось дуже жорстоким ставленням до жінок. В країні практикували публічне побиття каміння до смерті, відрізання носів дівчатам та інші дикунства.

 

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Афганістан
Талібан
права жінок
таліби
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