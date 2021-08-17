"Талібан" оголосив про загальну амністію

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Оголошується загальна амністія. Ви можете жити звичайним життям в обстановці повної довіри", - йдеться у заяві.

Держслужбовцям запропонували повернутися на роботу і продовжувати діяльність.

Представник талібів Альханафі Вардак закликав населення не турбуватися щодо безпеки.

"У Кабулі є чіткий план безпеки. Життя і майно всіх жителів Кабула, чи то цивільних, чи то військових, у безпеці", - заявив він.

Нагадаємо, 6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. До кінця серпня планується вивести всі війська з країни.

24 липня президент США Джо Байден пообіцяв надати Афганістану $3,3 млрд на підтримку сил безпеки

8 серпня на тлі наступу талібів та взяття кількох центрів провінцій в країні, США перекинули авіацію з Катару та завдали авіаударів по військам талібів і заявили про знищення 200 моджахедів. Зазначимо, авіацію Штати перекинули до країни 7 серпня з Катару на тлі новин про взяття Заранжа на кордоні з Іраном

15 серпня таліби без опору взяли столицю Афганістану Кабул.