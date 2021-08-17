"Талібан" оголосив про загальну амністію
Афганський рух "Талібан" оголосив загальну амністію
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Оголошується загальна амністія. Ви можете жити звичайним життям в обстановці повної довіри", - йдеться у заяві.
Держслужбовцям запропонували повернутися на роботу і продовжувати діяльність.
Представник талібів Альханафі Вардак закликав населення не турбуватися щодо безпеки.
"У Кабулі є чіткий план безпеки. Життя і майно всіх жителів Кабула, чи то цивільних, чи то військових, у безпеці", - заявив він.
- Нагадаємо, 6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. До кінця серпня планується вивести всі війська з країни.
- 24 липня президент США Джо Байден пообіцяв надати Афганістану $3,3 млрд на підтримку сил безпеки
- 8 серпня на тлі наступу талібів та взяття кількох центрів провінцій в країні, США перекинули авіацію з Катару та завдали авіаударів по військам талібів і заявили про знищення 200 моджахедів. Зазначимо, авіацію Штати перекинули до країни 7 серпня з Катару на тлі новин про взяття Заранжа на кордоні з Іраном
- 15 серпня таліби без опору взяли столицю Афганістану Кабул.
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