Туреччина виявила і знешкоджує чергову міну в Чорному морі

Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини в Твіттері.

"Біля Кефкена був виявлений об’єкт, схожий на міну, згодом з літака морського патруля він був ідентифікований як міна", – йдеться у повідомленні.



Територія перебуває під охороною, триває знешкодження міни.



Нагадаємо, на думку британського Міноборони, міни в Чорному морі становлять серйозний ризик для морської діяльності. Їх наявність пов'язана з військово-морською діяльністю Росії в цьому районі і демонструє, як вторгнення в Україну зачіпає нейтральні і цивільні інтереси.

Росія використовує морські міни з захоплених у 2014 році військових складів.



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