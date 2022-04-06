Туреччина виявила і знешкоджує чергову міну в Чорному морі
Турецький патруль вияви міну в морі біля острова Кефкена, триває операція з її знешкодження
Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини в Твіттері.
"Біля Кефкена був виявлений об’єкт, схожий на міну, згодом з літака морського патруля він був ідентифікований як міна", – йдеться у повідомленні.
Територія перебуває під охороною, триває знешкодження міни.
Нагадаємо, на думку британського Міноборони, міни в Чорному морі становлять серйозний ризик для морської діяльності. Їх наявність пов'язана з військово-морською діяльністю Росії в цьому районі і демонструє, як вторгнення в Україну зачіпає нейтральні і цивільні інтереси.
Росія використовує морські міни з захоплених у 2014 році військових складів.
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