Туреччина забезпечить Україну військовим кораблем та безпілотниками

Про це він сказав у неділю, 4 липня 2021 року, під час свого виступу в Одесі перед Військово-Морськими Силами України, передає Еспресо.TV.

"Наші турецькі друзі активно підтримують і розвиток корабельного складу ВМС України. Перший корпус нашого сучасного корвета вже закладений в Туреччині і буде добудований в Україні до кінця 2023-го", - наводить слова глави української держави агенція Інтерфакс-Україна.



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Крім того, за його словами, незабаром Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar, які передадуть українській морській авіації.

"Успішним є рух щодо посилення нашої морської авіації. Ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безтілесні літальні апарати Bayraktar", - додав Зеленський.

Глава держави зазначив, що українські військові, які керуватимуть цими безпілотниками, вже завершують підготовку в Туреччині.



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