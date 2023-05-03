Туреччина закрила повітряний простір для літаків з Вірменії
Туреччина закрила повітряний простір для літаків з Вірменії, які прямують до третіх країн
Про це заявив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в етер NTV.
За його словами, заборона на проліт вірменських суден через повітряний простір Туреччини запроваджено через відкриття у Єревані пам'ятника учасникам операції "Немезіс", під час якої у 1920 - 1922 році було вбито кількох лідерів Османської імперії, яких звинувачували у геноциді вірменів.
"Ми закрили повітряний простір для Вірменії для рейсів до третіх країн. Ми пускатимемо літаки в нашу країну за потреби, але проліт лайнерів і приватних джетів через наш простір не дозволимо, доки тривають провокації. Якщо вони не припинять їх, ми вживемо інших заходів",— сказав Чавушоглу.
- 2 травня у Вашингтоні розпочалися переговори міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану щодо врегулювання кризи в Нагірному Карабасі, які триватимуть 4 дні.
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