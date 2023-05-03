Туреччина закрила повітряний простір для літаків з Вірменії

Про це заявив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в етер NTV.

За його словами, заборона на проліт вірменських суден через повітряний простір Туреччини запроваджено через відкриття у Єревані пам'ятника учасникам операції "Немезіс", під час якої у 1920 - 1922 році було вбито кількох лідерів Османської імперії, яких звинувачували у геноциді вірменів.

"Ми закрили повітряний простір для Вірменії для рейсів до третіх країн. Ми пускатимемо літаки в нашу країну за потреби, але проліт лайнерів і приватних джетів через наш простір не дозволимо, доки тривають провокації. Якщо вони не припинять їх, ми вживемо інших заходів",— сказав Чавушоглу.