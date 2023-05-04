Туреччина запустила виробництво електрокарів: першим власником став Ердоган, друге авто подарують Алієву
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган став першим власником електричного кросовера Togg T10X місцевого виробництва
Про це повідомляє Uamotors.
На презентації за участю голови держави було представлено два електромобілі, червоний та синій. Ердоган був присутній на заході разом зі своєю дружиною Еміне і обрав для себе синє авто.
Наступним електромобіль отримає президент Азербайджану Ільхам Алієв.
Togg T10X є першим серійним електромобілем Туреччини: він надійшов у виробництво минулого року, а нещодавно з'явився у продажу. Коштує новинка 1-1,6 мільйона лір (від 52 тисячі до 83,3 тисячі доларів). У базовій комплектації кросовер С-класу оснащений одним електромотором потужністю 204 кінські сили. Запас ходу на одному заряді становить 314 км. Більш просунутий варіант буде двомоторним 408-сильним та з автономністю понад 500 кілометрів.
Перші клієнти почнуть отримувати замовлені машини цього місяця. У Туреччині для стимулювання попиту електромобілі встановили близько 2000 зарядних станцій.
Другою машиною бренду у 2024 році має стати седан С-класу.
- Нагадаємо, в середині квітня компанія Tesla знизила ціни на електромобілі в Європі, Ізраїлі та Сінгапурі, розширивши глобальну дисконтну кампанію.
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