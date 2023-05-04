Про це повідомляє Uamotors.

На презентації за участю голови держави було представлено два електромобілі, червоний та синій. Ердоган був присутній на заході разом зі своєю дружиною Еміне і обрав для себе синє авто.

Наступним електромобіль отримає президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Togg T10X є першим серійним електромобілем Туреччини: він надійшов у виробництво минулого року, а нещодавно з'явився у продажу. Коштує новинка 1-1,6 мільйона лір (від 52 тисячі до 83,3 тисячі доларів). У базовій комплектації кросовер С-класу оснащений одним електромотором потужністю 204 кінські сили. Запас ходу на одному заряді становить 314 км. Більш просунутий варіант буде двомоторним 408-сильним та з автономністю понад 500 кілометрів.

Перші клієнти почнуть отримувати замовлені машини цього місяця. У Туреччині для стимулювання попиту електромобілі встановили близько 2000 зарядних станцій.

Другою машиною бренду у 2024 році має стати седан С-класу.