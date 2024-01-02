Туреччина заявила, що не пропустить у Чорне море два британські тральники, надані Україні

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням управління комунікацій президента Туреччини, держава-член НАТО не дозволить суднам використовувати протоки Босфор і Дарданелли доти, доки триває війна в Україні.

Коли Росія розпочала вторгнення в Україну у 2022 році, Туреччина застосувала Конвенцію Монтре 1936 року, фактично заблокувавши прохід військових кораблів для обох сторін. Пакт звільняє від заборони кораблі, що повертаються на рідні бази.

За словами президента, Туреччина неупереджено й ретельно виконує Конвенцію Монтре, щоб запобігти ескалації в Чорному морі.