Туреччина заявила, що не пропустить у Чорне море два британські тральники, надані Україні
У вівторок, 2 січня, Туреччина заявила, що не дозволить двом британським протимінним кораблям пройти транзитом через свої води в Чорне море для використання Україною, оскільки це порушить міжнародний пакт про проходження проток у воєнний час
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з повідомленням управління комунікацій президента Туреччини, держава-член НАТО не дозволить суднам використовувати протоки Босфор і Дарданелли доти, доки триває війна в Україні.
Коли Росія розпочала вторгнення в Україну у 2022 році, Туреччина застосувала Конвенцію Монтре 1936 року, фактично заблокувавши прохід військових кораблів для обох сторін. Пакт звільняє від заборони кораблі, що повертаються на рідні бази.
За словами президента, Туреччина неупереджено й ретельно виконує Конвенцію Монтре, щоб запобігти ескалації в Чорному морі.
- 11 грудня Велика Британія та Норвегія очолили нову "морську коаліцію" для допомоги Україні. До того ж у заяві міноборони Британії сказано, що нова коаліція передасть Україні тральники - військові кораблі спеціального призначення, головним завданням яких є пошук, виявлення та знищення морських мін.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.1 Купівля 38.1Продаж 38.92
- EUR Купівля 41.95Продаж 43.11
- Актуальне
- Важливе